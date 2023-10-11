Беларусь обещает доставить 120 троллейбусов в Новосибирск к 2024 году

В Новосибирск доставят 120 троллейбусов из Беларуси.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, представители Беларуси заверили делегацию из Новосибирска во время их визита, что они передадут 120 новых троллейбусов в оговоренный срок до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр города в своем тг-канале.

В июне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что АО «Сберлизинг» поставит новосибирскому муниципальному предприятию «Горэлектротранспорт» 120 новых троллейбусов до конца года. Стоимость этой техники составила 4,99 миллиарда рублей.

Предполагается, что новые троллейбусы будут эксплуатироваться в удаленных районах Новосибирска по следующим маршрутам: № 5 «Ул. Ленинградская — жилмассив «Стрижи», № 8 «Затулинский» жилмассив — ТЭЦ-5», № 13 «Ул. Учительская — микрорайон «Европейский берег» и № 29 «Ул. Александра Чистякова — жилмассив Новомарусино».

Как ранее писал Сиб.фм, около 90 новых троллейбусов «Горожанин» не поставили в Новосибирск.