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общество проиcшествия

Два человека пострадали при столкновении поездов в метро в Москве

Фото: Shot

В московском метрополитене столкнулись поезда.

В московском метрополитене на станции Печатники" Люблинско-Дмитровской линии поезд совершил столкновение с другим составом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, столкновение совершил поезд, который перегоняли в депо — он был без пассажиров, однако травмы получил машинист.

Еще один человек пострадал в составе, который находился в другом поезде.

«Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — сказал он.

Сейчас на месте работают спасатели, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Движение возобновят только через пару часов.

Напомним, новое мощное землетрясение произошло в Афганистане.

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Дамир Трубников

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