Новое мощное землетрясение произошло в Афганистане

Афганистан столкнулся с новым землетрясением после серии разрушительных толчков.

Сильное землетрясение произошло в Афганистане, сообщают местные СМИ.

По данным сейсмических станций, подземные толчки были зафиксированы в ночь 11 октября по местному времени. Эпицентр землетрясения находится в 1549 километрах к юго-западу от Алматы на территории Афганистана. Согласно сообщению, энергетический класс землетрясения составляет 14,1, а магнитуда MPV — 6,3.

Напомним, в минувшую субботу. 7 октября 2023 года на северо-западе Афганистана погибли свыше 2 тысяч человек, еще около 9 тысяч получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от города Герат.

Министерство обороны во временном правительстве Афганистана оперативно направило 10 спасательных бригад в районы, затронутые стихийным бедствием. В настоящий момент они заняты разбором завалов и поиском выживших.