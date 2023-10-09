Две тысячи погибших: что известно о разрушительном землетрясении в Афганистане

Похоже, сбываются самые пугающие астрологические и климатические прогнозы на финальную часть 2023 года о природных катаклизмах. Катастрофический «осенний марафон» стартовал с землетрясения на территории многострадального Афганистана.

В минувшую субботу. 7 октября 2023 года на северо-западе Афганистана погибли свыше 2 тысяч человек, еще около 9 тысяч получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от города Герат, пишет сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства по стихийным бедствиям в правительстве, возглавляемым «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России).

Представитель министерства Мулла Джанан Саик сообщил, что в результате внезапной трагедии природного характера были повреждены или разрушены 20 деревень и 1 983 здания. По его словам, подавляющее большинство погибших и раненых – женщины и дети.

Министерство обороны во временном правительстве Афганистана оперативно направило 10 спасательных бригад в районы, затронутые стихийным бедствием. В настоящий момент они заняты разбором завалов и поиском выживших.

Правительство Афганистана попросило международное сообщество о поддержке в виде еды, палаток и медикаментов. Организация Объединенных Наций и несколько стран откликнулись в первые сутки. Среди них Пакистан, Иран, Китай, Турция.

Посольство РФ в Афганистане заверило, что сведений о пострадавших российских гражданах нет и запросов от россиян не было.