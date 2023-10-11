Два низкопороговых медкабинета открыли под Новосибирском

Под Новосибирском открыли два низкопороговых медкабинета для тестирования на ВИЧ.

В Новосибирской области открыли два низкопороговых медкабинета для тестирования на ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

В Бердске и Искитиме начали работу кабинеты низкопорогового доступа для мониторинга и сопровождения ВИЧ-пациентов. Как отмечают в Минздраве области, этот сервис реализуется в сотрудничестве с некоммерческими организациями. Пациенты получат не только стандартные медицинские услуги, но и смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ.

В Новосибирской области уже работают три низкопороговых кабинета и за 2022 год в них успели провести четыре тысячи консультаций. Это помогает вовремя выявить людей из группы риска и снизить скорость распространения ВИЧ.

82,6% жителей Новосибирской области с диагнозом ВИЧ было зарегистрировано в 2020 году. Терапию получали 80,4% человек. В текущем году уровень наблюдения вырос до 88,3%, а число пациентов до 87,6%.

Напомним, что в Новосибирске неизвестный мужчина домогается девушек на остановке Студенческая.