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общество проиcшествия

«Трогает за попу и убегает»: в Новосибирске мужчина домогается девушек на остановке

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске полиция ищет мужчину на Студенческой, который трогает девушек за попу.

В Новосибирске неизвестный мужчина домогается девушек на остановке Студенческая. Об этом сообщили в тг-канале «Инцидент Новосибирск».

Местная жительница пожаловалась, что уже стала очевидицей двух таких случаев. Она предположила, что мужчина домогается не в первый раз.

По её словам, мужчина был одет в черную кофту и джинсы. У него светлые волосы.

«Заявление в полицию написано. Девушки, будьте внимательнее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что за минувшие сутки заявлений о домогательствах не поступали, однако полицейские ищут мужчина по приметам из поста в соцсети.

Напомним, под Новосибирском скандальная мать перестала пить и устроилась на работу в школу.

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Дамир Трубников

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