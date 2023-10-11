«Трогает за попу и убегает»: в Новосибирске мужчина домогается девушек на остановке

В Новосибирске полиция ищет мужчину на Студенческой, который трогает девушек за попу.

В Новосибирске неизвестный мужчина домогается девушек на остановке Студенческая. Об этом сообщили в тг-канале «Инцидент Новосибирск».

Местная жительница пожаловалась, что уже стала очевидицей двух таких случаев. Она предположила, что мужчина домогается не в первый раз.

По её словам, мужчина был одет в черную кофту и джинсы. У него светлые волосы.

«Заявление в полицию написано. Девушки, будьте внимательнее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что за минувшие сутки заявлений о домогательствах не поступали, однако полицейские ищут мужчина по приметам из поста в соцсети.



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