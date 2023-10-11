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общество

Под Новосибирском скандальная мать перестала пить и устроилась на работу в школу

Фото: Pexels.com

Новосибирцы продолжают следить за матерью, которая была замешана в пьяной драке.

В Болотном Новосибирской области молодая женщина, оказавшаяся в центре скандала из-за пьяной драки, решила изменить свою жизнь. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию района.

На данный момент дети семьи находятся в реабилитационном центре в рабочем посёлке Мошково, где проходят курс лечения. Мама же прошла успешный курс лечения от алкогольной зависимости и устроилась на работу в школу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии за октябрь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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