Под Новосибирском скандальная мать перестала пить и устроилась на работу в школу

Новосибирцы продолжают следить за матерью, которая была замешана в пьяной драке.

В Болотном Новосибирской области молодая женщина, оказавшаяся в центре скандала из-за пьяной драки, решила изменить свою жизнь. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию района.

На данный момент дети семьи находятся в реабилитационном центре в рабочем посёлке Мошково, где проходят курс лечения. Мама же прошла успешный курс лечения от алкогольной зависимости и устроилась на работу в школу.

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