Экстремальные морозы до -32 градусов ожидают новосибирцев в ноябре-2023

В Новосибирске ожидается похолодание до -32 градусов уже осенью.

В ноябре 2023 года жители Новосибирска могут столкнуться с экстремально холодной погодой. По данным популярных погодных сервисов, ожидаются морозы до -32 градусов и обильные снегопады.

Согласно информации от сервиса «Яндекс. Погода», в течение ноября дневная температура в Новосибирске не превысит -8 градусов, а ночью ожидается падение до -9 градусов. Кроме того, начиная с 21 ноября и до конца месяца, ожидается значительное количество снега.

Сервис Gismeteo также предупреждает о похолодании в Новосибирске. С начала месяца и до 17 ноября температура будет колебаться от -3 до +4 градусов, однако после этого столбики термометров упадут до -8 градусов. Кроме того, начиная с 16 ноября, ожидаются обильные снегопады.

По прогнозу погодного сервиса RusMeteo, жители Новосибирска должны готовиться к продолжительному снегопаду с 10 по 23 ноября. В конце месяца ожидается резкое похолодание, и температура воздуха опустится до -32 градусов.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, какой будет зима в Новосибирске, исходя из народных примет на погоду.