Какой будет зима в Новосибирске: народные приметы на погоду

Что говорят народные приметы о грядущей зиме в Новосибирске.

Приближается середина осени, батареи уже согревают новосибирские дома, а столбики термометров начинают опускаться всё ниже и ниже. Специалист Новосибирского областного центра русского фольклора и этнографии рассказала корреспонденту «Сиб.фм», какой будет зима в Новосибирске на основе народных примет.

«Народные приметы складывались у крестьян столетиями на основе их наблюдений за природой. Они помогали всё делать вовремя: начать сев и огородные посадки, в нужную пору заготавливать сено, собирать урожай, чтобы не оставить домашний скот без пропитания и самим в зиму уйти с полными закромами. В Сибири старожилы адаптировали приметы к местным климатическим условиям», — объяснила Юлия Гайнутдинова.

По словам эксперта на Рождество Богородицы, 21 сентября, было тепло и солнечно, что говорит о сухой осени и поздней зиме. Спустя три дня наступили заморозки — об этом новосибирцев предупреждало звёздное небо.

«Грибов в эту пору лесу много было, что предвещает снежную зиму», — добавляет специалист.

Позднее наступление зимы в Новосибирске также сулит сухая погода в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября — Вселенские бабьи именины.

Как отмечает Юлия Гайнутдинова, узнать более точный прогноз на грядущую зиму поможет погода на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.

«По народным приметам, "на Покров до обеда осень, а после обеда зима". Если ветер северный, зима будет холодной и снежной, если южный — теплой. Если снег на Покров покрыл землю, жди морозной и снежной зимы. Если день без снега и дождя, осень будет затяжной. Если на Покров ветер — зима будет переменчивой, а весна — холодной и ветреной», — рассказывает эксперт.

Согласно данным порталов GISMETEO и «Яндекс.Погода», температура воздуха ночью 14 октября составит +3 градуса, а днём — +11 градусов. Утро будет пасмурным, а вечером пройдёт небольшой дождь. Влажность поднимется до 80%. Ветер на Покров будет дуть в южном направлении от 3,4 до 4,6 метров в секунду.