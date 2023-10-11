Кардиолог Шашкова перечислила продукты, очищающие организм от никотина

Отмечается, что никотин полностью выводится из организма человека примерно за несколько дней.

Терапевт и кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что курение является не только пагубной привычкой, но и причиной развития многих болезней.

По словам специалиста, никотин распадается в организме за шесть-восемь часов, однако полностью он выводится примерно через несколько дней. А поспособствовать этому процессу может правильное питание, которое состоит из продуктов, содержащих витамины, минералы и антиоксиданты.

Самочувствие улучшится при употреблении следующих продуктов: шпинат, брокколи, апельсин, имбирь, шиповник, лимон, морковь, гранат, капуста и пророщенная пшеница.

Напомним, кардиолог рассказала, при каком артериальном давлении наступает смерть.