«Лебедев, ты?»: новосибирцы сравнили голубя с зелёной головой с известным дизайнером

Жители Новосибирска сравнили голубя с зелёной головой с известным дизайнером Артемием Лебедевым.

С известным российским дизайнером Артемием Лебедевым сравнили голубя с зелёной головой жители Новосибирска. Фотографию птицы очевидцы опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Пока новосибирцы наслаждаются последними тёплыми деньками, голубь уже утеплился и гоняет в красивой зелёной шапочке», — говорится в сообщении.

Пока нарядный голубь разгуливает по улицам города, пользователи шутят над ним в комментариях. Под постом появилось несколько фото дизайнера Артемия Лебедева.

«Лебедев, ты?» — спрашивает один из местных жителей.

Артемий Лебедев — это известный российский дизайнер, бизнесмен и общественный деятель. Он основал Art.Lebedev Studio, которая занимается разработкой дизайна интерфейсов, графического дизайна, промышленного дизайна и других проектов в сфере дизайна и технологий. Лебедев также известен своими публичными выступлениями, в которых он выражает свое мнение по актуальным социальным и политическим вопросам.

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