Маткапитал на первого ребёнка превысит 630 тысяч с 2024 года

Материнский капитал на первого ребёнка превысит 630 тысяч рублей с 2024 года.
С 2024 года материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 631 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.
По его словам, маткапитал на первого ребёнка составит 631 тысячу, а на второго — 834 тысячи рублей. Напомним, что в 2023 году размер материнского капитала составляет 586,9 тысяч на первого ребенка и 775,6 тысяч — на второго.
Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в новом проекте бюджета строны заложено более 1,6 триллиона рублей на маткапитал. На единые пособия семьям выделят 4,4 триллиона, а на улучшение их жилищного обеспечения — более 482 миллиардов.
Утром 11 октября Сиб.фм сообщал, что с 1 января 2023 года повышенные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Прибавку к пенсии также начислят членам лётных экипажам, инвалидам и пожилым людям с иждивенцами.
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