Маткапитал на первого ребёнка превысит 630 тысяч с 2024 года

Материнский капитал на первого ребёнка превысит 630 тысяч рублей с 2024 года.

С 2024 года материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 631 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

По его словам, маткапитал на первого ребёнка составит 631 тысячу, а на второго — 834 тысячи рублей. Напомним, что в 2023 году размер материнского капитала составляет 586,9 тысяч на первого ребенка и 775,6 тысяч — на второго.