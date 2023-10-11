В Новосибирске назвали сроки сдачи поликлиник по ГЧП

Сроки сдачи поликлиник в Новосибирске обозначила группа «ВИС».

Группа «ВИС», отвечающая за строительство поликлиник, рассказала о ходе работ. Уже построено пять зданий из семи запланированных.

Почти полностью завершили строительство поликлиник №2 и №7. Как объясняют в компании, работы задержались из-за ограничений страны-производителя на комплексы магнитно-резонансной томографии.

Поликлинику №27 тоже почти достроили. Осталось благоустроить прилегающую территорию.

Фасадные работы уже начались в Кировском и Ленинском районах. В поликлинике №13 устанавливают оконные блоки и черновую отделку на первых двух этажах.

Кладка внутренних кирпичных стен завершена в поликлинике №18 на Клеверной. На 83% выполнено устройство армированных перегородок.

Напомним, что в Новосибирске составили список пяти самых неудовлетворительных поликлиник, основанный на отзывах пользователей сервиса 2ГИС.