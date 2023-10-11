На конечных остановках Новосибирска собираются установить биотуалеты

«Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика.

На конечных остановках общественного транспорта в Новосибирске установят 36 мобильных биотуалетов в восьми районах города. «Городской центр организации дорожного движения» в настоящее время разыскивает подрядчика для этого проекта. Информацию о запросе разместили на портале госзакупок.

Биотуалеты оборудуют антивандальными конструкциями. Они будут выдерживать температурные перепады в от +40 до -40 градусов. На работы выделят 3,6 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют разработать дрон для прогнозирования погоды.