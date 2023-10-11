В Новосибирске планируют разработать дрон для прогнозирования погоды

Ученые планируют приступить к летным испытаниям весной 2024 года.

В Новосибирске планируют разработать дрон для определения погоды. Исследователи из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН объединили усилия в этом проекте. Об этом пишет ТАСС.

Прототип дрона планируют завершить к концу текущего года. Летные испытания запланированы на весну 2024 года.

Главной задачей этой разработки является измерение силы и направления ветра в нескольких точках одновременно для более точного прогноза погоды. Для достижения этой цели ученые предлагают использовать легкий квадрокоптер без дополнительных датчиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в малые села провели скоростной интернет.