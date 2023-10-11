сегодня
11 октября, 21:42
пробки
2/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня
11 октября, 21:42
пробки
2/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня 20:39
общество

В Новосибирске планируют разработать дрон для прогнозирования погоды

Фото: Pexels.com

Ученые планируют приступить к летным испытаниям весной 2024 года.

В Новосибирске планируют разработать дрон для определения погоды. Исследователи из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН объединили усилия в этом проекте. Об этом пишет ТАСС.

Прототип дрона планируют завершить к концу текущего года. Летные испытания запланированы на весну 2024 года.

Главной задачей этой разработки является измерение силы и направления ветра в нескольких точках одновременно для более точного прогноза погоды. Для достижения этой цели ученые предлагают использовать легкий квадрокоптер без дополнительных датчиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в малые села провели скоростной интернет.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в