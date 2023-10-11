Под Новосибирском в малые села провели скоростной интернет

Доступ к скоростному интернету получили более 12 тысяч человек в регионе.

В Новосибирской области в малые села провели скоростной интернет. В этом году доступ к ему получили более 12 тысяч жителей региона.

В 55 населенных пунктах поставили станции сотовой связи. В сентябре этого года мобильный интернет провели в 28 поселков и деревень. Еще 21 населенный пункт подключат к интернету до конца года.

В 2024 году планируют строительство 54 станций по Указу президента России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в СМИ рассказали о массовом закрытии аптек Новосибирска.