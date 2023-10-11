В СМИ сообщили о массовом закрытии аптек Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на массовое закрытие аптек.

Жители Новосибирска жалуются на массовое закрытие аптек в городе. Об этом пишет издание infopro54.ru.

Десять филиалов сети «Аптека от склада» прекратили свою работу на улицах Горского, Фадеева, Стрижа, Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук. Ранее в городе работали 26 таких аптек. Причиной закрытия стал недостаток медикаментов.

«На складах нет лекарств, они перестали поставляться по сети», — рассказал журналистам провизор одной из точек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда пройдет седьмая белорусская ярмарка в Новосибирске.