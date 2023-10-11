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общество

Стало известно, когда пройдет седьмая белорусская ярмарка в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске седьмая ярмарка белорусских товаров пройдет в сентябре следующего года.

Ее проведение обсудили во время поездки представителей Новосибирской области в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Губернатор области Андрей Травников отметил, что между Белоруссией и регионом идет хорошее и плодотворное сотрудничество. Во время встречи они обсудили вопросы роста товарооборота, сотрудничества в машиностроении и поставки пассажирского электротранспорта.

Шестая ярмарка белорусских товаров проходила в апреле этого года. В ней приняли участие более 20 предприятий из Белоруссии. Ежедневная выручка составляла около 8 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область показала свою программу на выставку «Россия» в Москве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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