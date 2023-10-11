«Нежеланный»: сибирячка выбросила новорожденного ребёнка в туалет

В Красноярском крае мать выкинула ребёнка в туалет.

В Красноярском крае 33-летняя жительница Кежемского района доставили в местную больницу 8 октября с сильным кровотечением. Врачи обнаружили признаки родов и выяснили, что женщина скрывала свою беременность от окружающих. Она стала пояснять, что ребёнок родился мертвым. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Однако экспертиза показала, что женщина родила жизнеспособную девочку. Она выбросила его в выгребную яму уличного туалета.

По данным ведомства, мать ребёнка объяснила свой поступок тем, что ребенок был нежеланным, а она не хотела прерывать беременность. Стало известно, что на учете женщина не состоит, а сама семья характеризуется положительно.



На неё возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске умер новорождённый ребёнок в роддоме.