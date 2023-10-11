Новосибирская компания S7 сокращает полеты из-за сложностей с обслуживанием лайнеров Airbus

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines планирует сократить расписание полетов с ноября 2023 года по март 2024 года на 10-15% в сравнении с аналогичным периодом 2022-2023 годов.

Такое решение приняли из-за проблем в обслуживании самолетов Airbus A320/A321neo, оснащенных американскими двигателями P&W. В настоящее время около 20% парка S7 Airlines находятся на обслуживании.

Ремонт двигателей P&W не проводился ни в S7 Technics, ни в Иране. Компания также рассматривает возможность избавления от neo-самолетов и запрос на вывоз за рубеж 22 бортов.

S7 Airlines ищет способы обслуживания двигателей P&W. Схожие модели самолетов также используются другими авиакомпаниями, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и «Северо-Запад».

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