В Новосибирске девушка повредила клитор массажером

Люди посоветовали девушке найти другие эрогенные зоны, чтобы снова получать удовольствие от секса.

В Новосибирске девушка массажером для спины повредила себе клитор. Об этом пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на группу «Между нами девочками Новосибирск», где девушка рассказала о своей травме.

Пострадавшая говорит, что из-за травмы у нее пропала чувствительность. Теперь, вместо удовлетворения, она ощущает онемение. Врачи сказали ей, что нерв не восстановится.

«Это полностью разрушило мою жизнь», — жалуется девушка.

Из-за этого девушка впала в депрессию. Не выходит из дома, постоянно лежит и плачет.

«Кажется, я никогда не смогу жить нормально», — сказал девушка.

Подписчики паблика советуют пострадавшей найти эрогенные зоны, которые помогут ей вновь получать удовольствие от интима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители новостройки в Новосибирске пожаловались на опасный лифт.