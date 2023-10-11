Под Новосибирском педофил Кужилов пришёл в поликлинику и напугал пациентов с детьми

В Новосибирской области педофил Кужилов пошел на обследование в поликлинику.

В Новосибирской области в посёлке Чистоозёрный местные жители сняли на видео педофила Александра Кужилова, который 2 октября вышел из тюрьмы после 20 лет заключения за изнасилование 8-летней девочки.

По словам собеседников Сиб.фм из числа местных жителей, Кужилов пришёл в поликлинику на обследование.

Напомним, источник Сиб.фм ранее говорил, что после совещания в администрации района Кужилова могут отправить к специалисту из-за граждан, которые требуют его обследовать, так как боятся, что мужчина снова изнасилует и убьёт ребёнка.

В медучреждение он пришел с родной матерью. До этого он не выходил из дома с 3 октября.

«Я бы на его месте балаклаву натянула. Так бы и передвигалась», — говорит жительница посёлка.

Другие жители стали жаловаться, что тоже планировали посетить врача с ребёнком, однако из-за него теперь приходится менять планы.

Напомним, стало известно, как живёт новосибирский посёлок после освобождения насильника 8-летней девочки.