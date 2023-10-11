Под Новосибирском участники СВО и многодетные семьи считают льготы на землю неэффективными

В Новосибирске к депутатам Законодательного Собрания региона обратились многодетные семьи, ветераны и участники СВО.

В Новосибирске депутаты Законодательного Собрания региона провели заседание рабочей группы по вопросам механизма льготного обеспечения землей. Многодетные семьи, ветераны и участники СВО обратились к депутатам с общей проблемой. У них возникли проблемы с получением земельных льгот.

В ходе заседания сообщили, что при получении земельных льгот возникают проблемы в виде длительных сроков ожидания и нехватки информации. Также на заседании говорили о сложности в получении компенсации в размере 300 тысяч рублей.

Депутаты также обсудили различия между земельными льготами для строительства частных домов и для садоводства.

В конце заседания председатель комиссии Александр Шпикельман призвал к более четкой и доступной информационной работе с льготниками и предложил регулировать механизм льготного обеспечения землей в сотрудничестве с Министерством социального развития.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на конечных остановках Новосибирска собираются установить биотуалеты.