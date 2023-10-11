Полпред Серышев назначил федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях

Полпред президента Анатолий Серышев назначил федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях.
Федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях назначил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев. Об этом сообщили на официальном сайте полпреда СФО.
Николай Буймов стал главным федеральным инспектором по Новосибирской области. Он родился в 1963 году в Кемеровской области и с 1988 года по 2019 год служил в органах безопасности. В декабре 2019 года Буймов стал руководителем МРУ Росфинмониторинга по СФО.
В Томской области на пост главного федерального инспектора назначен Юрий Семёнов. Он родился в 1967 году в Севастополе и имеет богатый опыт службы в ВСР: с 1985 года по 2012 год. С 2014 года по 2018 год Юрий Семенов руководил портами в Крыму и Севастополе, а также Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». С 23 января 2018 года он занимал должность главного федерального инспектора по Новосибирской области, которую сейчас покидает Владимир Сирчук, ушедший в отставку по собственному желанию.
Напомним, что глава «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров и его жена Ольга взяли на воспитание детей из ЛНР.