Полпред Серышев назначил федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях

Полпред президента Анатолий Серышев назначил федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях.

Федеральных инспекторов в Новосибирской и Томской областях назначил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев. Об этом сообщили на официальном сайте полпреда СФО.

Николай Буймов стал главным федеральным инспектором по Новосибирской области. Он родился в 1963 году в Кемеровской области и с 1988 года по 2019 год служил в органах безопасности. В декабре 2019 года Буймов стал руководителем МРУ Росфинмониторинга по СФО.