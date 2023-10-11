Предприятия Новосибирской области и Беларусь совместно развивают импортозамещение

В Новосибирской области губернатору региона Андрею Травникову представили возможности компаний из Беларуси.

В Новосибирской области губернатору Андрею Травникову показали потенциальные возможности сотрудничества с компаниями из Беларуси. Эти организации сотрудничают с учеными и производителями из Новосибирской области над различными проектами. Губернатор посетил производство холдинга «Планар».

Среди партнеров белорусских компаний — Новосибирский государственный технический университет и Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России. Совместно с учеными из Новосибирской области и белорусскими компаниями, врачи одной из передовых российских клиник разрабатывают медицинские изделия для лечения серьезных нарушений ритма сердца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область показала свою программу на выставку «Россия» в Москве.