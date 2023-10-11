Продукт бессмертия: российские учёные вывели рецепт омолаживающего пирога

Сфера здорового питания развивается стремительно и отечественные эксперты в этой области впереди планеты всей – они умудрились модифицировать и ввести в состав венского пирога вещество, которое мало усваивается человеческим организмом в виде БАДа.

Кушать пироги и не стареть – мечта любого человека (если он любит и уважает своё тело). Российским учёным удалось соединить полезное с приятным. Они долгое время бились над проблемой плохого усвоения обогащенного стильбеноида человеческим организмом (мощнейший природный антиоксидант, защищающий от старения сердечную мышцу, содержится в винограде, чернике, голубике, арахисе и какао).

Так, при употреблении этого полезнейшего элемента в виде БАДов 80 % вещества просто выводится из организма, пояснила профессор кафедры экологии и химической технологии Наталья Наумова. По её словам, растворить обогащенный стильбеноид способен только спирт.

Именно это свойство и было взято за основу экспертами Южно-Уральского государственного университета. Они решили ввести спиртовой раствор стильбеноида в состав венского пирога — при выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя лишь полезный концентрат, который усвоится организмом уже на 100 %.

В данный момент новый уникальный продукт проходит испытание на животных. В случае успеха, а первые итоги уже положительны, на прилавках российских магазинов появится терапевтический пирог с кардиозащитными свойствами.