Россияне поделились способами борьбы с осенней хандрой

Многие граждане заявили, что справиться с депрессивным состоянием осенью им помогают фильмы и сериалы.

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» выяснили, что многие россияне в период осенней хандры чувствуют упадок сил (56%), быструю утомляемость (55%), ухудшение настроения (51%), повышенную раздражительность (35%), плохой сон (30%) и частые перепады настроения (26%). Об этом сообщает RT.

Справиться с таким состоянием россиянам помогают фильмы и сериалы (37%), хобби (35%), общение с друзьями и родными (33%), вкусная еда (32%), прогулки и занятия спортом (29%), а также интересные книги (24%).

При этом в исследовании отмечается, что только 11% опрошенных чувствуют себя осенью бодро и работают более эффективно. В частности, те, кто в это время года готов трудиться больше, в топе критериев повышения продуктивности выделили именно плохую погоду (61%).

Напомним, врачи выяснили, действительно ли опасно ходить осенью без шапки.