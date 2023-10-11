Спас подчинённых, а сам погиб: что известно об убитом в Израиле россиянине

Уроженец Челябинской области погиб в результате боевых действий в Израиле.

На фестивале Nature Party в Израиле, где боевики ХАМАС совершили теракт, погиб второй россиянин. Он работал в службе безопасности и сумел спасти жизни четырём своим подчинённым, но сам погиб. Имя героя — Давид Лысцов, ему было 34 года, и он родом из Челябинской области.

По информации Telegram-канала SHOT, Давид вместе с отцом переехал в Израиль 20 лет назад по программе репатриации. Он создал свою собственную охранную компанию и жил в городе Кирьят-Ям на севере страны, где было относительно спокойно и без боевых действий. Однако в день нападения палестинских военных он находился на фестивале, где занимался обеспечением безопасности. После атаки, Давид пытался вывезти четырех своих подчиненных из опасной зоны, но был убит боевиками. Его пассажиры выжили.

В ноябре Давиду должно было исполниться 35 лет. В Израиле он оставил семилетнего сына и бывшую жену.

Напомним, ранее стало известно, кто из известных новосибирцев уехал в Израиль до начала войны.