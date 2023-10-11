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общество

Стало известно, кто из известных новосибирцев уехал в Израиль до начала войны

Фото: Pexels.com

До начала боевых действий в Израиле туда переехали известные новосибирцы и лидеры мнений. Издание Atas.Info составило список известных личностей, кто сейчас моет находиться в Израиле.

Первый в списке — Исраэль Шамир. Это российский писатель с еврейскими корнями. Помимо писательской деятельности работает переводчиком. Шамир называет себя православным христианином и антисионистом, пишет Atas.info.

Следующим идет Михаил Куницын, предприниматель из Новосибирска, бывший директор «Стартелеком». Куницын родился в Бердске в 1971 году. Долгое время работал в родном городе. Работал в сфере программирования.

Третий в списке — Андрей Терехин. Бывший бизнесмен и общественник. Часто организовывал акции протеста.

Четвертый — Тимур Ханов. Ранее известный блогер. Бывший депутат горсовета Новосибирска.

Замыкают список дети новосибирских чиновников. Однако, чьи именно дети переехали в Израиль, неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видео с места столкновения поездов в московском метро.

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Игорь Кириченко
Журналист

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