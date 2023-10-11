Стали известны сроки приезда 7-й белорусской ярмарки в Новосибирск

Названа дата приезда 7-й белорусской ярмарки в Новосибирск.

Седьмая белорусская ярмарка приедет в Новосибирск в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сроки проведения ярмарки обозначили во время поездки в Беларусь делегации из региона. По словам заместителя премьер-министра Беларуси Петра Пархомчика, Новосибирская область — один из ключевых партнёров среди субъектов страны. Губернатор Андрей Травников отметил плодотворный характер сотрудничества региона и республики.

Отметим, что более 20 предприятий из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей Беларуси приняли участие в шестой ярмарке белорусских товаров, которая проходила в Новосибирской области в апреле 2023 года.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка на площади Маркса в Новосибирске открылась 7 октября. На этом мероприятии предприниматели, фермеры и дачники из всей области представляют свою продукцию горожанам.