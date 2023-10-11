Стало известно, кто получит прибавку к пенсии с 1 ноября

Юристы рассказали о прибавке к пенсии с 1 января.

С 1 января 2023 года повышенные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Прибавку к пенсии также начислят членам лётных экипажам, инвалидам и пожилым людям с иждивенцами. Об этом ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская сообщила в Life.

Чтобы получить правку, нужно подать заявление в Социальный фонд России. Как отмечает Красовская, пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, если у них появились иждивенцы. Прибавка также возможна, если пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. В случае наличия одного иждивенца, сумма прибавки составит 2522 рубля 44 копейки, а при наличии двух — 5044 рубля 88 копеек.

Для тех, кто достиг 80 лет, повышается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости до 7567 рублей 33 копеек. Дополнительно сумма увеличится на районный коэффициент для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Заявление для получения допвыплаты не требуется.

Инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности, также получат дополнительную выплату в размере 7567 рублей 33 копеек. Прибавки не будет, если инвалид I группы достиг 80 лет.

Однако, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, прибавка не устанавливается.

С 1 ноября пенсии пересчитают членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, отдельные категории работников организаций, занимающихся угольной промышленностью, получат прибавку к пенсиям.

Напомним, что группа ученых, в числе которых специалисты их Японии и Швеции, проанализировали кровь пожилых людей старше 100 лет и обнаружили новые биомаркеры долголетия.