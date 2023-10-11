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общество

Стало известно, возможна ли новая волна мобилизации в России

Фото: nikitabuida/ freepik.com

Стало известно, возможна ли новая волна мобилизации в России. Как заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин, новой волны не будет до президентских выборов и, вероятнее всего, после выборов.

Делягин со ссылкой на знакомых генералов рассказал, что добровольцев для участия в СВО достаточно. На данный момент планируется обучать военных.

Он отметил, что в первую очередь Минобороны направляют силы на осенний призыв, который проходит до конца декабря.

Напомним, что власти не первый раз заявляют о том, что в России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом периодически заявляет президент и глава Минобороны.

В начале октября Сергей Шойгу пояснил, что контракты для участия в спецоперации с начала года подписали 335 тысяч человек.

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Алёна Мищенко
Журналист

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