Туризм в Новосибирске: опубликован фильм об истории путешествий в центр Сибири

В Новосибирске выпустили ролик о туризме.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила видео про туризм в центре Сибири. Научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает, как зародился туризм в нашем городе, и что интересного можно посмотреть гостям города сегодня.

«Первые сведения о зарождении туризма в нашем городе относятся к началу XX века. В 1912 году в одно из зданий переехало Новониколаевское реальное училище. Его преподаватели организовывали для учащихся самые разные экскурсии, в частности поездку на «золотое озеро» — Телецкое озеро. После революции, в 20-х годах начали активно организовываться экскурсии на промышленное производство. В марте 1921 года части гарнизона подведомственных Новониколаевску дивизий в течение недели изучали заводы «Труд», мыловаренный, макаронную фабрику и другие предприятия. Летом этого же года комсомольцы на лодках с целью агитации прошли по Оби до села Мало-Криводановка. Но это были единичные экскурсии. Школьники чаще всего изучали окрестности Новониколаевска», — рассказывает Константин Голодяев.

По словам краеведа, долгое время Новосибирск был закрыт для иностранных туристов. Его открыли лишь в 1966 году. И в город сразу же хлынуло огромное количество желающих увидеть самый быстрорастущий мегаполис. Молодежные группы возили в наши вузы — НЭТИ, НИИЖТ, а делегации, которые приезжали изучать опыт строительства социализма – на предприятия.

В Новосибирске и сегодня есть много мест, которые могут заинтересовать не только гостей, но и жителей нашего города.

«В числе самых известных достопримечательностей, тех, которые уже стали символами Новосибирска – знаменитый Театр оперы и балета – самое большое в стране театральное здание с труппой, которую знают и любят во многих странах мира. Наш город хорошо известен своими театральными традициями, в нем более десятка профессиональных театров, некоторые из которых известны на всю страну. Прекрасный Художественный музей, Краеведческий музей, музей солнца и много других. Есть и цирк, и зоопарк, и самый большой за Уралом крытый аквапарк» — говорит Константин Голодяев.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» Сиб.фм публиковал видео с дрона о достопримечательностях города.