В Новосибирске чашу нового бассейна СКА готовят к заполнению водой

В Новосибирске бассейн СКА в военном городке готовят к открытию.

В Новосибирске в военном городке завершаются работы по реконструкции бассейна СКА. В ходе реконструкции установили витражи, провели коммуникации и установили передвижной разделительный борт. В настоящее время начались тестовые запуски наполнения чаши бассейна водой.

Помимо этого, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и установке спортивного оборудования. В новом комплексе будет доступно восемь дорожек длиной 50 метров каждая. Также обустроят трибуны. Также сделали тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный зал и зал для фитнеса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском участники СВО и многодетные семьи считают льготы на землю неэффективными.