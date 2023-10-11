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вчера 22:36
общество

В Новосибирске чашу нового бассейна СКА готовят к заполнению водой

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске бассейн СКА в военном городке готовят к открытию.

В Новосибирске в военном городке завершаются работы по реконструкции бассейна СКА. В ходе реконструкции установили витражи, провели коммуникации и установили передвижной разделительный борт. В настоящее время начались тестовые запуски наполнения чаши бассейна водой.

Помимо этого, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и установке спортивного оборудования. В новом комплексе будет доступно восемь дорожек длиной 50 метров каждая. Также обустроят трибуны. Также сделали тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный зал и зал для фитнеса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском участники СВО и многодетные семьи считают льготы на землю неэффективными.

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Игорь Кириченко
Журналист

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