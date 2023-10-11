В Новосибирске ищут врача-офтальмолога с зарплатой 140 тысяч рублей

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии октября.

В Новосибирске требуется врач-офтальмолог с заработной платой в размере 140 тысяч рублей. Это высокооплачиваемая вакансия, которую выделили эксперты сервиса SuperJob при анализе предложений о работе в октябре.

Самая высокая зарплата предлагается врачу-офтальмологу, который может рассчитывать на доход от 140 до 160 тысяч рублей.

На втором месте по уровню заработной платы находится специалист по привлечению клиентов в компании, занимающейся междугородними перевозками. Ему готовы выплачивать от 130 до 160 тысяч рублей.

Также в списке высокооплачиваемых вакансий присутствует ещё один врач-офтальмолог, работающий в другом медицинском центре. Его заработная плата составляет 120 тысяч рублей.

Замыкают рейтинг менеджер по продажам, который может рассчитывать на зарплату в размере 120 тысяч рублей, и инженер, работающий с проектными организациями, заработная плата которого составляет от 100 до 160 тысяч рублей.

Напомним, Беларусь обещает доставить 120 троллейбусов в Новосибирск к 2024 году.