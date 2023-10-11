В Новосибирске на волю выпустили зайчиху с потомством, спасенную на заводе имени Чкалова

В Новосибирске зооволонтёры выпустили на волю зайчиху с зайчатами.

Зооволонтёры в Новосибирске выпустили на волю зайчиху с ее маленькими зайчатами. Животные были спасены в мае 2023 года на территории завода имени Чкалова. Возвращение в дикую природу было организовано Центром реабилитации диких животных.

Ранее на территории предприятии обнаружили беременную зайчиху, которую преследовали собаки. После спасения зайчиха родила восьмерых детенышей, один из них не выжил.

Через 4 месяца потомство стало достаточно сильным и здоровым, поэтому было принято решение выпустить их на волю в безопасные и живописные биотопы заповедных территорий.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске собака провалилась в 6-метровую тепловую камеру.