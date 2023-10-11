В Новосибирске обнаружили нарушения при выдаче согласия на строительство дорог

В Новосибирске нашли нарушения при выполнении законодательства об автомобильных дорогах.

В Новосибирске обнаружили нарушения законодательства об автомобильных дорогах. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мэрия города была обязана разработать административный регламент, регулирующий процедуру выдачи разрешений на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения.

В результате проверки установили, что мэрия осуществляла выдачу разрешений без соответствующего утвержденного административного регламента, нарушая требования закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Решением суда удовлетворены исковые требования.

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