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вчера 23:30
общество

В Новосибирске обнаружили нарушения при выдаче согласия на строительство дорог

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске нашли нарушения при выполнении законодательства об автомобильных дорогах.

В Новосибирске обнаружили нарушения законодательства об автомобильных дорогах. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мэрия города была обязана разработать административный регламент, регулирующий процедуру выдачи разрешений на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения.

В результате проверки установили, что мэрия осуществляла выдачу разрешений без соответствующего утвержденного административного регламента, нарушая требования закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Решением суда удовлетворены исковые требования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, к чему приводит полный отказ от соли.

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Игорь Кириченко
Журналист

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