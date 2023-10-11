В Новосибирске появился уточнённый прогноз о дате первого снега в 2023 году

По данным синоптика, первый снег в Новосибирске выпадет в конце октября.

Первый снег в Новосибирске ожидается не раньше третьей декады октября. Синоптики прогнозируют, что в основном будут идти дожди, особенно во второй половине месяца. Если и выпадет снег, то он не задержится надолго, сообщила VN.ru начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Специалист объяснила, что температура весь октябрь будет выше нормы, а понижение ожидается только после 20 числа.

Вероятность дождя с мокрым снегом в регионе есть в пятницу, 13 октября, но она очень низкая и касается только северных районов. По последним прогнозам, мокрый снег может выпасть в Новосибирске примерно 21 октября, с наступлением похолодания.

Кичанова сообщила, что с началом третьей декады ожидается холод с северо-запада. Однако, для образования снежного покрова будет еще слишком тепло, поэтому в случае выпадения мокрого снега он просто растает.

Согласно статистике, за последние 20 лет осадки в виде мокрого снега выпадали к середине октября. Однако, сроки могут немного измениться, поэтому пока все идет по плану. Снежный покров обычно образуется в первую декаду ноября, примерно с 6 по 12 число. Это происходит только при благоприятных температурах.

Напомним, колесо обозрения на набережной пожелало хорошего настроения жителям Новосибирска.