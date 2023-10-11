В Новосибирске произошел конфликт из-за оставленной сумки в туалете ТЦ

Пожилая женщина поставила вещи в кабинке и ушла мыть руки.

Новосибирском торговом центре «Березовая Роща» произошел конфликт из-за оставленной в туалете сумки. Всё случилось вчера, 10 октября.

Женщина оставила свои вещи в кабинке и пошла помыть руки. В это время девушка-подросток зашла. После этого женщина зашла в туалет и началать пинать вещи девочки. Дама вела себя агрессивно. Она вытащила ногой зарядку из кармана рюкзака.

После инциденты стороны конфликта просто разошлись.

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