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общество

В Новосибирске произошел конфликт из-за оставленной сумки в туалете ТЦ

Фото: Pexels.com

Пожилая женщина поставила вещи в кабинке и ушла мыть руки.

Новосибирском торговом центре «Березовая Роща» произошел конфликт из-за оставленной в туалете сумки. Всё случилось вчера, 10 октября.

Женщина оставила свои вещи в кабинке и пошла помыть руки. В это время девушка-подросток зашла. После этого женщина зашла в туалет и началать пинать вещи девочки. Дама вела себя агрессивно. Она вытащила ногой зарядку из кармана рюкзака.

После инциденты стороны конфликта просто разошлись.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, возможна ли новая волна мобилизации в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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