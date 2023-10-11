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проиcшествия

В Новосибирске столкнулись два трамвая в Ленинском районе

Фото: ГИБДД НСО

Из-за ДТП пострадали две женщины.

Сегодня, 11 октября, в 15-05 в Ленинском районе на улице Кирозаводская столкнулись два трамвая. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирской области.

«Один трамвай стоял на остановке, другой двигался в попутном направлении, под управлением женщины 1981 года рождения, совершил столкновение», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за ДТП пострадали две женщину. Одна из них садилась в трамвай. Обеих женщин отвезли в больницу. Характер травм уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видео с места столкновения поездов в московском метро.

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Игорь Кириченко
Журналист

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