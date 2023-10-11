В Новосибирске в агентство недвижимости требуется риелтор-астролог

Предусмотрены полная занятость и зарплата от 70 тысяч рублей.

Агентство недвижимости в Новосибирске разместило вакансию риелтора-астролога на платформе Hh.ru. Опыт работы в астрологии не требуется.

Работодатели предлагают полную занятость и зарплату от 70 тысяч рублей. Кандидаты на эту позицию должны обладать знаниями в области астрологии, способностью проводить астрологический анализ и составлять прогнозы.

Ожидается, что сотрудник сможет эффективно взаимодействовать с клиентами, устанавливать доверительные отношения и предлагать нестандартные решения, а также адаптироваться к индивидуальным запросам клиентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался новый набор на курсы по военной подготовке.