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недвижимость общество

В Новосибирске в агентство недвижимости требуется риелтор-астролог

Фото: Pexels.com

Предусмотрены полная занятость и зарплата от 70 тысяч рублей.

Агентство недвижимости в Новосибирске разместило вакансию риелтора-астролога на платформе Hh.ru. Опыт работы в астрологии не требуется.

Работодатели предлагают полную занятость и зарплату от 70 тысяч рублей. Кандидаты на эту позицию должны обладать знаниями в области астрологии, способностью проводить астрологический анализ и составлять прогнозы.

Ожидается, что сотрудник сможет эффективно взаимодействовать с клиентами, устанавливать доверительные отношения и предлагать нестандартные решения, а также адаптироваться к индивидуальным запросам клиентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался новый набор на курсы по военной подготовке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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