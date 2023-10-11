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общество

В Новосибирске начался новый набор на курсы по военной подготовке

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске центр «Звезда» приглашает жителей на курсы по военной подготовке.

В Новосибирске жители города могут получить опыт военной подготовки в специализированном учебном центре «Звезда». Эти двухнедельные курсы предоставляют участникам возможность познакомиться с аспектами военной службы.

Учебный центр «Звезда» оборудован всем необходимым для эффективного обучения, включая современную материально-техническую базу и условия для проведения реалистичных полевых занятий.

Первый этап курса уже прошли 200 человек. Их опыт сравнивают с реальной службой в армии. Инструкторы центра «Звезда» обучают тактической медицине, разведке и минному делу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в малые села провели скоростной интернет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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