В Омске 61-летний мужчина надругался над малолетней девочкой в машине

СУ СКР по Омской области завело уголовное дело по факту произошедшего.

В Омской области пенсионер домогался 8-летнюю девочку, пока ее мама была в магазине. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.

В субботу, 7 октября, в автомобиле, припаркованном около около магазина 61-летний мужчина надругался над 8-летней девочки. В это время мама девочки была в магазине.

Пожилого мужчину задержали и поместили в СИЗО. Омские следователи обратились в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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