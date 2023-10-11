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проиcшествия

В Омске 61-летний мужчина надругался над малолетней девочкой в машине

Фото: Pexels.com

СУ СКР по Омской области завело уголовное дело по факту произошедшего.

В Омской области пенсионер домогался 8-летнюю девочку, пока ее мама была в магазине. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.

В субботу, 7 октября, в автомобиле, припаркованном около около магазина 61-летний мужчина надругался над 8-летней девочки. В это время мама девочки была в магазине.

Пожилого мужчину задержали и поместили в СИЗО. Омские следователи обратились в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске девушка повредила клитор массажером.

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Игорь Кириченко
Журналист

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