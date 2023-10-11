Врач Кашух перечислила главные признаки передозировки кофеином

По словам специалиста, в умеренном количестве кофеин положительно влияет на организм, однако важно не переборщить, иначе будет передозировка.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с Pravda.Ru, что злоупотребление кофе вредно для здоровья из-за риска передозировки кофеином.

«Кофеин есть в кофе, чае, энергетических напитках. В небольших дозах — в какао и шоколаде. Безопасная доза этого вещества для взрослого здорового человека — 400 мг в сутки», — объяснила специалист.

Кашух напомнила, что признаками передозировки являются озноб, головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение (тахикардия), обильное потоотделение, головокружение, судороги, диарея, тремор.

При этом врач предупредила, что, если симптомы передозировки незначительные, то стоит пить больше воды, выйти на прогулку и отказаться на время от напитков, содержащих кофеин. При выраженных симптомах стоит обратиться к врачу, добавила она.

Напомним, диетолог Королёва назвала самое вредное сочетание продуктов.