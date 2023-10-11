Врач Зубова рассказала, можно ли застудиться, посидев на холодной лавочке

По словам специалиста, застудить почки, посидев на холодной лавочке, нельзя.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что заболевания почек не появляются после того, как человек посидел на холодной лавочке.

«Подобные болезни развиваются у людей, уже имеющих очаг инфекции, причем необязательно в почках. Из-за переохлаждения иммунитет снижается, и вирусы и бактерии начинают беспрепятственно путешествовать по организму, добираясь и до мочеполовой системы», — объяснила специалист.

По словам Зубовой, застудить почки можно при самых разных обстоятельствах — во время долгой прогулки на морозе, купаясь в прохладной воде, переохладив ноги или область поясницы.

«Многие наверняка слышали от родителей, что осенью нельзя носить короткие куртки и надевать мини-юбки, иначе воспаления почек не миновать. Но на самом деле это миф. Сама по себе одежда не по погоде не может привести к болезни, но вот создать все необходимые условия для ее возникновения — запросто», — добавила она.

Напомним, врач Малхасян назвал способ выявить рак почки на ранней стадии.