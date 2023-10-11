За 10 лет бензин в Новосибирске подорожал в два раза

Цены на топливо в Новосибирске увеличились почти в два раза за последние десять лет.

За последние десять лет цены на топливо в Новосибирске увеличились почти в два раза. Об этом сообщили в «BFM-Новосибирск» со ссылкой на данные Новосибирскстата.

В сентябре 2023 года резко подорожали бензин и дизельное топливо. Цены снизились в несколько раз после решения правительства РФ об ограничении экспорта нефтепродуктов. Тем не менее, стоимость топливо всё ещё остаётся довольно высокой для новосибирцев.

В этом году прослеживается нехватка АИ-95 и подорожание ДТ, поэтому для анализа были выбраны потребительские годовые цены в период с 2013 по 2022 год. Кроме того, в инфографике представлено колебание стоимости бензина в последнюю неделю сентября 2023 года в Новосибирске.

В последние десять лет бензин постоянно дорожал, однако в 2019 году цены немного снизились. В 2013 году литр АИ-95 стоил 30 рублей, выше 40 рублей цена стала в 2018 году, а отметки в 50 рублей бензин достиг в текущем году. Сейчас он стоит 52–57 рублей за литр.

Спустя десять лет стоимость бензина взлетела в два раза. Однако доходы у большей части населения оставались прежними.

Напомним, что владелец одной из крупных сетей заправок в Новосибирске рассказал об ограничении продажи бензина АИ-95.