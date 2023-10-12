Астролог Ягунова рассказала, как новолуние 14 октября повлияет на новосибирцев

В Новосибирске астролог Елена Ягунова рассказала о влиянии новолуния 14 октября на местных жителей.

В ночь с 14 на 15 октября жители Новосибирска смогут увидеть новолуние. О влиянии этого явления на людей рассказала астролог Елена Ягунова в беседе с «Сиб.фм».

По словам эксперта, луна в знаке Весы в ночь на 15 октября — это подходящее время для отдыха после напряжённой работы. Девушка советует быстро завершить ранее начатые и спланированные дела. Однако принять важные решения в этот промежуток времени будет непросто.

«Можно долгое время колебаться между всеми “за” и “против”; выискивать как достоинства, так и недостатки; обдумывать, но так и не прийти к окончательному суждению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время», — объясняет Елена Ягунова.

Как отмечает астролог, день после новолуния следует провести на природе, сходить в храм и пообщаться с близкими.

«День 15 октября в Новосибирске хорош для начала цикла физических упражнений, стpижек, изменения имиджа, лечебного голодания, диет. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку», — подчёркивает она.

Елена Ягунова напоминает, что новолуние — идеальное время для исполнения мечт. У людей увеличится энергия для совершения новых дел.

«В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца», — подытоживает астролог.

Напомним, что о влиянии лунного затмения 29 октября на жителей Новосибирска рассказал сотрудник Большого планетария.