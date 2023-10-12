Билеты на концерт Полины Гагариной в Новосибирске подорожали до 15 тысяч рублей

В субботу, 14 октября, Полина Гагарина выступит на сцене Локомотив-арены в Новосибирске. Билеты на концерт доступны продавались от 1 700 до 8 тысяч рублей. Билеты подешвле раскупили быстрее всего. Билеты по 8 тысяч распродали к 11 октября.

12 октября на сайте Полины Гагариной и интернет-площадке Sibkassa.ru билетов на концерт больше не осталось. Еще 11 октября можно было купить 16 билетов в партер по цене от 8 тысяч до 8 400 рублей. Однако сейчас на этих площадках билетов нет.

На интернет-площадке Яндекс Афиша появились нераспроданные места в партере с 25 по 28 ряд. Однако цены на них выросли: от 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области руководитель регионального исполкома единороссов стала депутатом заксобрания.