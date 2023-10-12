В Новосибирской области руководитель регионального исполкома единороссов стала депутатом заксобрания

Глава регионального исполкома «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец получила вакантный мандат депутата законодательного собрания области.

Глава регионального исполкома «Единой России» (ЕР) в Новосибирской области Юлия Швец стала депутатом заксобрания Новосибирской области. Об этом рассказали в избирательной комиссии региона. Мандат стал свободным после того, как парламент области досрочно снял полномочия с экс-депутата Глеба Поповцева.

В июне Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Поповцев получил штраф в 300 тысяч рублей. Также бывшего депутат исключили из партии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут монтажника радиоэлектронной аппаратуры за 115 тысяч рублей.