В Новосибирске ищут монтажника радиоэлектронной аппаратуры за 115 тысяч рублей

Зарплаты монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов на производственных предприятиях различных городов России варьируются в зависимости от уровня квалификации и опыта работы.

В Москве максимальная зарплата по этой специальности — 150 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге монтажники могут зарабатывать до 140 тысяч рублей, а в Новосибирске до 115 тысяч. Средняя зарплата монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов в городах составляет 60 тысяч рублей.

В Новосибирске сотрудники со средним профессиональным образованием, знанием норм и правил безопасности, а также навыков монтажа простых устройств и радиоустройств могут зарабатывать от 37 до 42 тысяч рублей. Специалисты с навыками чтения чертежей и работы с монтажными инструментами могут рассчитывать на доход от 42 до 45 тысяч рублей. Опыт ремонта печатных плат, наладки монтируемой аппаратуры и монтажа сложных узлов позволяет зарабатывать от 45 до 72 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты, от 72 до 115 тысяч рублей, доступны кандидатам с опытом монтажа особо сложных узлов, блоков и устройств, а также стажем работы монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов от 3 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось сообщение о сигнале тревоги на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург.